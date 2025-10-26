NFL: Wichtige Verstärkung für die Packers

SPORT1 26.10.2025 • 10:40 Uhr Die Green Bay Packers aktivieren Wide Receiver Christian Watson 294 Tage nach seinem Kreuzbandriss. Er soll schon am Sonntag im Duell gegen Ex-Packer Aaron Rodgers helfen.

Die Green Bay Packers haben Wide Receiver Christian Watson von der Physically-Unable-to-Perform-Liste aktiviert. 294 Tage nach seinem Kreuzbandriss könnte der 26-Jährige bereits am Sonntag in der NFL gegen die Pittsburgh Steelers mit Ex-Packers-Superstar Aaron Rodgers auflaufen.

Um Platz im 53-Mann-Kader zu schaffen, entließen die Packers Tight End Ben Sims; Defensive End Arron Mosby wurde gleichzeitig vom Practice Squad hochgezogen.

NFL: Packers bekommen Watson zurück

Watson hatte sich im vergangenen Saisonfinale das rechte Kreuzband gerissen. Mit seiner möglichen Rückkehr nach nicht einmal zehn Monaten wäre er einer der schnellsten Reha-Fälle der jüngeren Packers-Geschichte: Defensive End Rashan Gary und Guard Elgton Jenkins verpassten nach derselben Verletzung jeweils 308 bzw. 302 Tage.

Das Trainerteam hatte bereits während der gesamten Reha betont, Watson liege „vor unserem üblichen Zeitplan“. Seit dem 6. Oktober trainierte er wieder, Green Bay nutzte die komplette dreiwöchige Aktivierungsfrist.

„Hätte schon vergangene Woche spielen können“

„Ich hätte ehrlich gesagt auch vergangene Woche auflaufen können“, sagte Watson nach dem Training. „Aber wir wollten alle Meinungen einholen und nichts überstürzen.“

Head Coach Matt LaFleur schwärmte: „Sein Mix aus Größe und Speed gibt uns enorme Flexibilität. Wir können ihn als X, F, Y oder Z aufstellen - er zuckt nicht einmal mit der Wimper.“

Gefährlicher Big-Play-Faktor

In bislang 38 NFL-Partien fing Watson 98 Pässe für 1 653 Yards und 14 Touchdowns. Seine 16,9 Yards pro Catch bedeuten seit Beginn der Saison 2022 ligaweit Rang drei unter allen Receivern mit mindestens 75 Receptions.

Gerade als tiefer Anspielpunkt fehlte er Quarterback Jordan Love zuletzt schmerzlich; nun könnte die Packers-Offense endlich wieder das gesamte Spielfeld attackieren.

Anfang Oktober verzichtete Watson darauf, die Free Agency abzuwarten, und unterschrieb eine Einjahres-Verlängerung über 11 Millionen US-Dollar, inklusive 6,067 Millionen Signing Bonus.