Oberschenkelverletzung: Jackson fehlt gegen Texans

SID 03.10.2025 • 22:37 Uhr Star-Quarterback Lamar Jackson steht den Baltimore Ravens vorerst nicht zur Verfügung. Der zweimalige MVP hatte sich gegen die Kansas City Chiefs verletzt.

Die Baltimore Ravens müssen vorerst auf ihren Star-Quarterback Lamar Jackson verzichten. Wie die Franchise bekannt gab, fällt der zweimalige MVP für das Duell am Sonntag gegen die Houston Texans mit einer Oberschenkelverletzung aus. Diese hatte sich der Spielmacher bei der jüngsten 20:37-Niederlage der Ravens bei den Kansas City Chiefs zugezogen.

Jackson hatte zuletzt 2022 verletzungsbedingt Spiele mit den Ravens verpasst. Ob der 28-Jährige eine Woche nach dem Texans-Duell gegen die Los Angeles Rams wieder spielen kann, ließ die Franchise offen.

NFL: Nächster Dämpfer für die Ravens

Für Jackson wird nun Cooper Rush gegen die Texans von Beginn an auflaufen. „So athletisch ‚Coop‘ auch ist, einige Dinge werden natürlich nicht so aussehen wie bei Lamar“, sagte Offensive Coordinator Todd Monken: „Aber das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem effektiv und effizient sein kann.“