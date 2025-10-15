Rashee Rice Comeback: Chiefs Receiver vs Raiders

SPORT1 15.10.2025 • 23:38 Uhr Raser Rashee Rice kehrt nach seiner langen Suspendierung ins Chiefs-Training zurück, soll gegen die Raiders debütieren und erstmals mit Worthy und Brown starten.

Rashee Rice ist zurück auf dem Feld. Der 25-jährige Wide Receiver der Kansas City Chiefs absolvierte am Mittwoch sein erstes Training nach seiner sechs Spiele dauernden Sperre wegen Verstoßes gegen die Personal-Conduct-Policy der NFL.

Head Coach Andy Reid bestätigte, dass Rice am Sonntag gegen die Las Vegas Raiders sein Saisondebüt geben wird. „Wie viele Snaps es werden, weiß ich noch nicht“, erklärte Reid. „Er ist hochmotiviert und in guter Verfassung, das Training hilft ihm, wieder in den Rhythmus zu kommen.“

NFL: Skandalprofi erstmals mit Worthy und Brown

Mit Rice, Xavier Worthy und Neuzugang Hollywood Brown könnten erstmals alle drei designierten Starting-Receiver gleichzeitig auf dem Platz stehen.

Trotz Rice‘ Abwesenheit erzielte die Offense in den vergangenen drei Partien im Schnitt 31,6 Punkte. Reid mahnt mit Blick auf die Rollenverteilung: „Es gibt nur einen Ball. Alle müssen ihr Ego im Griff haben, und das tun sie. Hollywood hatte zuletzt fantastische Catches, aber jeder wird seine Chancen bekommen.“

Aufarbeitung der Crash-Affäre

Im Juli war Rice wegen seiner Beteiligung an einem Mehrfachunfall in Dallas zu 30 Tagen Haft und fünf Jahren Bewährung verurteilt worden. Die NFL sperrte ihn daraufhin für sechs Spiele.

Rice legte keinen Einspruch ein. Er bekannte sich in zwei Fällen der Gefährdung mit Körperverletzung schuldig, erhielt jedoch eine sogenannte deferred adjudication: Wird die Bewährung ohne Verstöße absolviert, gilt die Sache als erledigt.

Rice muss alleine trainieren

Während der Sperre arbeitete Rice eigenständig an Route-Running, Kraft und Explosivität. Quarterback Patrick Mahomes spürt den Tatendrang: „Er will jede einzelne Aktion spielen. Wir müssen ihn kontrolliert heranführen, aber ihn vom Feld fernzuhalten wird schwer.“

Als Rookie fing Rice in der Saison 2023 insgesamt 79 Pässe für 938 Yards und sieben Touchdowns. Vergangene Saison riss er sich in Woche vier das Außenband im rechten Knie und kam nur auf 24 Receptions, 288 Yards und zwei Scores.

Sorgen um Erstrunden-Tackle

Ein anderer Leistungsträger fehlte am Mittwoch komplett: Left Tackle Josh Simmons, Erstrunden-Pick dieses Jahres, reiste aus persönlichen Gründen in seine Heimat San Diego.

Reid wollte sich nicht äußern: „General Manager Brett Veach kümmert sich darum.“ Mahomes ergänzte: „Ich bete für ihn.“ Einen Zeitplan für die Rückkehr des O-Liners gibt es nicht.