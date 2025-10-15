Riesen-Zoff in der NFL: "Ehrlich gesagt, das war beschissen"

SPORT1 15.10.2025 • 22:40 Uhr Nach dem NFL-Match zwischen den Steelers und den Browns gibt es Ärger um den Rasen in Pittsburgh. Die Spielergewerkschaft schaltet sich ein, auch die NFL reagiert.

Rasen-Zoff in der NFL! Nach dem Match am Sonntag zwischen den Pittsburgh Steelers und den Cleveland Browns (23:9) haben sich mehrere Akteure über den ramponierten Rasen im Acrisure Stadium beschwert.

„Ehrlich gesagt, das war beschissen“, wetterte Steelers-Defensive-Captain Cameron Heyward am Dienstag. „Ich habe dabei einen Teamkollegen verloren, das macht mich traurig.“

Steelers-Kicker Chris Boswell war im vierten Viertel auf dem Rasen ausgerutscht, sein Teamkollege Miles Killebrew zog sich bei einer ähnlichen Aktion ohne Gegnereinwirkung eine Knieverletzung zu.

NFL-Ärger: Gewerkschaft schaltet sich ein

Auch die NFL Players Association (NFLPA) schaltete sich in die Debatte um das Spielfeld ein. Ein Gewerkschaftssprecher bestätigte am Mittwoch gegenüber ESPN: „Wir haben unsere Bedenken an die Liga weitergeleitet und werden sicherstellen, dass Spieler künftig nicht noch mehr so einer Situation ausgesetzt werden.“

Die NFL signalisierte Gesprächsbereitschaft. Liga-Sprecher Brian McCarthy erklärte, man stehe „mit Gewerkschaft und dem Klub in Kontakt“, der Austausch des Rasens sei bereits veranlasst worden.

Head Coach kritisiert: „Der Platz war mies“

Mehrere Steelers-Profis, darunter Rookie-Tackle Broderick Jones, sprachen von einem „trockenen“ Spielfeld und berichteten, sie hätten bei explosiven Richtungswechseln „Rasenstücke wie Brocken hochgeschleudert“.

Head Coach Mike Tomlin fand klare Worte: „Der Platz war mies. Für die Zukunft mache ich mir keine Sorgen, weil der Rasen ja ausgetauscht wird. Aber am Sonntag war er ein Problem.“

Die Liga betont seit Jahren, dass es keinen Unterschied bei der Zahl von Verletzungen zwischen Kunstrasen und Naturrasen gebe. Vergangene Saison wurden jedoch weniger Kreuzbandrisse auf Kunstrasen registriert als auf Gras.

Spielervertreter halten dagegen: Qualität gehe vor Material. „Nicht jeder Naturrasen ist gleich gut“, unterstreicht ein NFLPA-Insider. „Die Bedingungen in Pittsburgh zeigen, warum wir auf hochwertige Grasfelder pochen und bessere, gemeinsame Pflegestandards einfordern.“

Doppelte Belastung für den Rasen

Das Acrisure Stadium in Pittsburgh wird auch vom College-Team der University of Pittsburgh genutzt. Vier Heimspiele der Panthers in den ersten fünf Wochen bedeuteten zusätzliche Abnutzung.