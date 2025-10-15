San Francisco 49ers entlassen deutschen NFL-Profi

Die San Francisco 49ers haben sich von Kilian Zierer getrennt. Der deutsche Offensive Lineman steht damit nicht länger im Aufgebot der Kalifornier und ist aktuell teamlos.
Deutscher NFL-Profi entlassen
Zierer war Teil des Practice Squads und gehörte über das International Player Pathway Program zum erweiterten Kader der Franchise.
Seinen Platz nimmt künftig der Mexikaner Isaac Alarcon ein. Der 49ers-Neuzugang erhält den sogenannten International Spot, der nicht auf die Gesamtzahl der Practice-Squad-Spieler angerechnet wird.
Alarcon war in der jüngeren Vergangenheit wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Drogen-Richtlinien der NFL für sechs Spiele gesperrt worden.
Zierer nun Free Agent – die Karriere steht auf der Kippe
Mit der Trennung wird Zierer zum Free Agent. Der gebürtige Münchner hatte in dieser Saison bereits kurzzeitig bei den Atlanta Falcons und Cleveland Browns unterschrieben, ehe er Ende August zu den San Francisco 49ers wechselte.
Zuvor stand der 25-Jährige 2023 und 2024 im Practice Squad der Houston Texans. Schon im exklusiven Gespräch mit SPORT1 ahnte er, wie unberechenbar das Geschäft sein kann: „In der NFL ist leider nie etwas sicher.