San Francisco 49ers entlassen deutschen NFL-Profi

Jannis Blank 15.10.2025 • 14:58 Uhr Die San Francisco 49ers entlassen den deutschen Offensive Lineman Kilian Zierer aus ihrem Practice Squad. Der 25-Jährige steht nun ohne Team da – seine Zukunft in der NFL ist ungewiss.

Die San Francisco 49ers haben sich von Kilian Zierer getrennt. Der deutsche Offensive Lineman steht damit nicht länger im Aufgebot der Kalifornier und ist aktuell teamlos.

Zierer war Teil des Practice Squads und gehörte über das International Player Pathway Program zum erweiterten Kader der Franchise.

Seinen Platz nimmt künftig der Mexikaner Isaac Alarcon ein. Der 49ers-Neuzugang erhält den sogenannten International Spot, der nicht auf die Gesamtzahl der Practice-Squad-Spieler angerechnet wird.

Alarcon war in der jüngeren Vergangenheit wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Drogen-Richtlinien der NFL für sechs Spiele gesperrt worden.

Zierer nun Free Agent – die Karriere steht auf der Kippe

Mit der Trennung wird Zierer zum Free Agent. Der gebürtige Münchner hatte in dieser Saison bereits kurzzeitig bei den Atlanta Falcons und Cleveland Browns unterschrieben, ehe er Ende August zu den San Francisco 49ers wechselte.