Schlechte Nachrichten bei NFL-Superstar

Lamar Jackson fehlt den Baltimore Ravens gegen die Chicago Bears erneut. Wann der Superstar jetzt sein Comeback anpeilt.

Lamar Jackson verpasst auch sein drittes NFL-Spiel in Serie. Der Star-Quarterback der Baltimore Ravens laboriert weiterhin an einem Oberschenkel-Problem, wurde nach voller Trainingsteilnahme am Freitag kurzfristig auf „limited“ herabgestuft.

Laut ESPN-Insider Adam Schefter plant Baltimore jetzt mit einer Rückkehr des Passgebers erst in der Nacht zu Freitag, wenn es beim Thursday Night Game in Miami gegen die Dolphins geht.

NFL: Jackson wird weiter geschont

Teamnahe Quellen betonen, Jackson solle kein Risiko eingehen - zumal nur vier Tage nach dem Duell mit den Bears der Auftritt in Florida ansteht. Das Heimspiel gegen Chicago am Sonntag muss deshalb ohne den Spielmacher stattfinden.

Backup Tyler Huntley dirigiert als sein Vertreter die Offense. Der 27-Jährige spielte vergangene Saison ausgerechnet für die Dolphins und startete dort fünf Partien. Davon gewann er zwei und brachte 86 von 133 Pässen für insgesamt fünf Touchdowns an.