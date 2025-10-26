Schlechte Nachrichten bei NFL-Superstar

Lamar Jackson verpasst auch sein drittes NFL-Spiel in Serie. Der Star-Quarterback der Baltimore Ravens laboriert weiterhin an einem Oberschenkel-Problem, wurde nach voller Trainingsteilnahme am Freitag kurzfristig auf „limited“ herabgestuft.
Schlechte Nachrichten bei Jackson
Laut ESPN-Insider Adam Schefter plant Baltimore jetzt mit einer Rückkehr des Passgebers erst in der Nacht zu Freitag, wenn es beim Thursday Night Game in Miami gegen die Dolphins geht.
NFL: Jackson wird weiter geschont
Teamnahe Quellen betonen, Jackson solle kein Risiko eingehen - zumal nur vier Tage nach dem Duell mit den Bears der Auftritt in Florida ansteht. Das Heimspiel gegen Chicago am Sonntag muss deshalb ohne den Spielmacher stattfinden.
Backup Tyler Huntley dirigiert als sein Vertreter die Offense. Der 27-Jährige spielte vergangene Saison ausgerechnet für die Dolphins und startete dort fünf Partien. Davon gewann er zwei und brachte 86 von 133 Pässen für insgesamt fünf Touchdowns an.
Für Baltimore lief Huntley zuvor bereits in zehn Begegnungen als Starter auf, darunter ein Playoff-Match. 2022 wurde der Karriere-Backup sogar in den Pro Bowl berufen.