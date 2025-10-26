Schwerer Rückschlag! Cowboys-Star fällt lange aus

SPORT1 26.10.2025 • 10:56 Uhr Die Dallas Cowboys setzen Trevon Diggs wegen einer Gehirnerschütterung auf Injured Reserve. Der Verteidiger verpasst mindestens vier Spiele. Es ist eine schlechte Nachricht zur Unzeit.

Die Dallas Cowboys müssen in den kommenden vier NFL-Partien ohne ihren Top-Cornerback auskommen: Trevon Diggs landet wegen anhaltender Gehirnerschütterungs­beschwerden auf der Injured Reserve List und darf frühestens an Thanksgiving gegen die Kansas City Chiefs zurückkehren.

Der 26-jährige Pro Bowler meldete die Symptome am 16. Oktober nach einem Unfall in seinem Haus. „Wir wissen, was passiert ist, aber Trevon wird die Details selbst erzählen, wenn er vor die Medien tritt“, erklärte Head Coach Brian Schottenheimer.

NFL: Ausfall von Diggs trifft Dallas Cowboys hart

Der Ausfall trifft Dallas hart: Diggs’ Ball Skills und seine Aggressivität im Man Coverage sind Schlüssel­elemente der Defense.

Seit seiner hoch­dotierten Verlängerung über fünf Jahre und 97 Millionen US-Dollar aus dem Jahr 2023 wird Diggs immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen.

Damals riss er sich das Kreuzband und verpasste 15 Spiele, in der vergangenen Saison kostete ihn eine Knieverletzung weitere sechs Einsätze.

„Trevon kämpft nicht nur mit der Concussion, sondern auch mit anderen Blessuren. Die Pause hilft ihm, komplett fit zu werden“, sagte Executive Vice President Stephen Jones bei 105.3 The Fan.

Wer stoppt jetzt die Eagles-Receiver?

Ohne den Shutdown-Corner rückt First-Round-Pick Kaiir Elam in die Startformation gegenüber von DaRon Bland. Geht Dallas in die Nickel-Defense, zieht Bland in den Slot, während Trikweze Bridges außen übernimmt.

Die Rotation muss sitzen, denn schon in Woche neun wartet das brisante Divisions-Duell mit den Philadelphia Eagles. In Woche achte geht es am Sonntag zunächst gegen die Denver Broncos.

Doch Diggs ist nicht der einzige Ausfall. Safety Juanyeh Thomas fehlt wegen Migräne, die seine Sehkraft beeinträchtigt; Donovan Wilson muss mit einer Schulter­blessur passen.

Start-Safety Malik Hooker steht ohnehin mit einer Zehen­verletzung auf IR. Defensive Coordinator Matt Eberflus muss tief in die Trickkiste greifen, um seine Passverteidigung stabil zu halten.

Sorgen auch in der O-Line

Auch die Offensive Line bleibt angeschlagen. Center Cooper Beebe trainierte zwar unter der Woche, die medizinische Abteilung entschied sich jedoch für eine weitere Schonfrist nach seinem Fußbruch. Ersatzmann Brock Hoffman steht somit erneut als Starter auf dem Feld.