Sorgen um Jungstar Daniels - NFL-Kracher wird zum Wettlauf gegen die Zeit!

SPORT1 20.10.2025 • 08:36 Uhr Washington verliert bei Erzrivale Dallas. Quarterback Jayden Daniels fällt mit Oberschenkelverletzung aus, ob er gegen die Chiefs spielt, ist offen.

Washingtons ohnehin dezimierte Offense hat beim 22:44 in Dallas den nächsten Schock erlitten: Franchise-Quarterback Jayden Daniels schied zu Beginn des dritten Viertels mit einer Verletzung der rechten Oberschenkelrückseite aus und kehrte nicht mehr zurück.

Bei noch 11:53 Minuten auf der Uhr rauschte Cowboys-Linebacker Shemar James bei First-and-10 ungehindert durch die Protection. Daniels wollte den Ball gerade zurückziehen, verlor nach dem Kontakt das Leder und griff sofort an die Rückseite seines rechten Beins. Nach kurzer Behandlung im Sideline-Zelt ging es direkt in die Kabine.

Commanders: Mariota übernimmt für Daniels - und patzt sofort

Backup Marcus Mariota bekam die Chance - und erlaubte sich prompt einen kapitalen Fehler. Sein erster Drive endete in einem Pick-6, Dallas zog damit auf 41:15 davon. Am Ende stand für den ehemaligen Nummer-zwei-Pick lediglich eine 4-von-10-Bilanz für 63 Yards zu Buche.

Schon vor Kickoff fehlten Head Coach Dan Quinn die drei designierten Starting-Receiver: der quadrizeps-geplagte Terry McLaurin, Deebo Samuel (Ferse) sowie Noah Brown, der mit einer Leistenverletzung auf Injured Reserve steht.

Running Back Austin Ekeler hatte sich bereits in Woche zwei die Achillessehne gerissen. Seit Trainingsauftakt hat die ursprünglich geplante Offense-Unit nicht einen gemeinsamen Snap absolviert - McLaurins Vertragsstreik inklusive.

NFL-Jungstar Daniels’ Saison in Zahlen

Bis zu seinem Ausfall brachte der 24-jährige Rookie 12 seiner 22 Pässe für 156 Yards und einen Touchdown an, hinzu kamen acht Läufe für 35 Yards und ein weiterer Score. Insgesamt liegt er nach fünf Partien bei einer Completion-Rate von 61 Prozent, 1.031 Yards, acht Touchdowns und nur einer Interception.