St. Brown ebnet den Weg: Lions schlagen Tampa

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver Amon-Ra St. Brown bringt sein Team bereits früh im Spiel auf Kurs. Detroit liegt im Playoff-Rennen weiter im Soll.

Der deutsche Star-Receiver Amon-Ra St. Brown hat den Detroit Lions mit einem frühen Touchdown den Weg zum nächsten Sieg in der NFL geebnet.

Beim 24:9 gegen die Tampa Bay Buccaneers fing der Deutsch-Amerikaner bereits nach drei Minuten einen 27-Yard-Pass von Jared Goff – es war sein siebter Touchdown im siebten Spiel der Regular Season. Die Franchise aus der „Motor City“ verbesserte ihre Saisonbilanz auf 5:2 und liegt im Playoff-Rennen auf Kurs.

Gibbs überragt bei den Lions

Vier Tage vor seinem 26. Geburtstag unterstrich St. Brown mit insgesamt 86 Yards Raumgewinn erneut seine wichtige Rolle in der Offense der Lions – und er gab die passende Antwort auf das Spiel in der Vorwoche, als er beim 17:30 bei den Kansas City Chiefs einen fangbaren Ball hatte fallen lassen, obwohl er die Hände daran bekommen hatte.

Der überragende Lions-Mann gegen Tampa war am Montagabend allerdings Jahmyr Gibbs: Der Running Back kam auf 136 Yards bei 17 Läufen, fing zusätzlich drei Pässe für 82 Yards und erzielte letztlich zwei Touchdowns. Goff brachte 20 von 29 Pässen für 241 Yards an den Mann.

Saisonaus für NFL-Star

Detroit kontrollierte das Spiel über weite Strecken auch defensiv. Tampas Quarterback Baker Mayfield warf eine Interception und verlor mit Mike Evans früh seinen wichtigsten Receiver.