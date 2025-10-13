NFL: Statement-Sieg! Chiefs melden sich zurück

SID 13.10.2025 • 06:04 Uhr Den Kansas City Chiefs gelingt im Sunday Night Game der sechsten NFL-Woche ein Statement-Sieg gegen Detroit.

Ein glänzend aufgelegter Patrick Mahomes hat den Detroit Lions und Amon-Ra St. Brown in der NFL die zweite Saisonniederlage zugefügt. Der Star-Quarterback von Vorjahresfinalist Kansas City Chiefs führte sein Team vor den Augen von Pop-Ikone Taylor Swift mit insgesamt vier Touchdowns zu einem 30:17-Heimsieg.

Die Chiefs stehen nach einem wechselhaften Saisonstart damit bei einer Bilanz von drei Siegen und drei Niederlagen.

Der deutsch-amerikanische Wide Receiver St. Brown blieb zum zweiten Mal in Folge ohne Touchdown und fing neun Pässe für einen Raumgewinn von 45 Yards. Nach zuvor vier Siegen in Folge konnten St. Brown und ein solider Quarterback Jared Goff (zwei Touchdowns, 203 Yards) die Niederlage nicht verhindern.

Mahomes glänzt mit vier Touchdowns

Das lag vor allem an Mahomes, der drei Touchdown-Pässe warf und einmal selbst in die Endzone lief. Für die formstarken Chiefs war es der dritte Sieg in den vergangenen vier Spielen. Sängerin Swift, Verlobte von Chiefs-Tight-End Travis Kelce, verfolgte die Partie im Arrowhead Stadium aus einer Loge an der Seite von US-Basketballstar Caitlin Clark.

