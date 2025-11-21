Topteam patzt: Überraschung in der NFL

SID 21.11.2025 • 07:03 Uhr Star-Quarterback Josh Allen kassiert mit den Buffalo Bills in der NFL eine unerwartete Niederlage.

Die Buffalo Bills haben sich in der NFL erneut einen Ausrutscher geleistet. Das Team um Quarterback Josh Allen fand kein Mittel gegen die stark aufspielende Defense der Houston Texans und unterlag 19:23.

Allen wurde ganze acht Mal von der Defensive zu Fall gebracht. Houstons Safety Calen Bullock fing gleich zwei Pässe des Quarterbacks ab, zudem schien Allen nach einem Tackle leicht angeschlagen zu sein.

Dritter Sieg in Folge für die Texans

„Unsere Defensive war sehr diszipliniert. Wir hatten einen Plan, wollten ihn (Allen, d. Red.) in seiner Pocket halten. Das haben wir gut gemeistert“, sagte Texans-Defensive-End Danielle Hunter. Für Houston war es der dritte Sieg in Serie. Seit Quarterback David Mills den verletzten C.J. Stroud vertritt, läuft es besser.

Mills spielte recht unauffällig, brachte 16 seiner 30 Pässe an. Dies genügte für zwei Touchdowns und 153 Yards Raumgewinn. Allen hingegen hatte eine höhere Passquote (24 von 34, 253 Yards), stand aber ständig unter massivem Druck.