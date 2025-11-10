Millionen-Publikum bei erstem Berlin Game der NFL-Geschichte

Newsticker
Der übertragende Sender RTL zieht ein positives Fazit nach dem Gastspiel der Football-Liga in Deutschland.
Die Atlanta Falcons spielen gegen die Indianapolis Colts und das als reguläres Saisonspiel im Olympiastadion in Berlin. Die Highlights im Video.
SID
Das Gastspiel der NFL in Berlin war für den übertragenden TV-Sender RTL ein Erfolg. In der Spitze verfolgten am Sonntag bis zu 1,21 Millionen Zuschauer den Verlängerungs-Krimi der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons (31:25) vor den Bildschirmen.

Im Schnitt sahen über alle vier Viertel und die Overtime hinweg 814.000 Menschen zu, der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum.

Insgesamt übertraf die Partie in allen Zielgruppen deutlich das NFL-Spiel in München aus dem Vorjahr. Das Spektakel im Olympiastadion war das erste reguläre Saisonspiel der US-Football-Liga in Berlin. 2027 und 2029 kehrt der NFL-Zirkus an die Spree zurück.

