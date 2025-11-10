Millionen-Publikum bei erstem Berlin Game der NFL-Geschichte

SID 10.11.2025 • 09:50 Uhr Der übertragende Sender RTL zieht ein positives Fazit nach dem Gastspiel der Football-Liga in Deutschland.

Das Gastspiel der NFL in Berlin war für den übertragenden TV-Sender RTL ein Erfolg. In der Spitze verfolgten am Sonntag bis zu 1,21 Millionen Zuschauer den Verlängerungs-Krimi der Indianapolis Colts gegen die Atlanta Falcons (31:25) vor den Bildschirmen.

Im Schnitt sahen über alle vier Viertel und die Overtime hinweg 814.000 Menschen zu, der Marktanteil lag bei 5,4 Prozent beim Gesamtpublikum.