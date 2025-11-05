Newsticker
Brady behauptet: Neuer Hund ist ein Klon

Kuriose Behauptung von Tom Brady

Der umtriebige frühere NFL-Star hat in ein Biotech-Unternehmen investiert - offenbar auch aufgrund persönlicher Zufriedenheit.
Tom Brady ist nun am Spielfeldrand zu finden
© AFP/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/SID/Greg Fiume
SID
Kuriose Behauptung von NFL-Legende Tom Brady: Der siebenmalige Super-Bowl-Sieger erklärte am Dienstag, sein Hund sei ein Klon. Um präzise zu sein: Sein aktueller Hund Junie sei ein Klon seiner verstorbenen Hündin Lua. Brady, der nach seinem Karriereende unter anderem als hochbezahlter TV-Experte und Mitbesitzer der Las Vegas Raiders dem American Football verbunden geblieben ist, tat dies in einer Erklärung eines Biotech-Start-up-Unternehmens, das er just an diesem Tag übernommen hatte.

Der frühere Star-Quarterback Brady (48) gab an, mit Colossal zusammengearbeitet zu haben, um den 2023 verstorbenen Familienhund zu klonen. „Ich liebe meine Tiere“, so Brady in der vom Unternehmen veröffentlichten Erklärung: „Sie bedeuten mir und meiner Familie alles. Vor einigen Jahren arbeitete ich mit Colossal zusammen und nutzte deren nicht-invasive Klontechnologie. Dazu wurde unserem alten Familienhund kurz vor ihrem Tod einfach Blut abgenommen.“

Der Hund war ein Pitbull-Mischling. Lua wurde von Brady und seiner Ex-Frau Gisele Bündchen adoptiert. Das Paar ließ sich 2022 scheiden, Lua starb im Dezember 2023.

