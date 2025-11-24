Chiefs Comeback: Mahomes führt KC zu dramatischen Sieg

SPORT1 24.11.2025 • 09:49 Uhr Kansas City gelingt in Woche zwölf ein spektakuläres Comeback gegen Indianapolis: Während die Defense einige wichtige Stops generiert, explodiert Rashee Rice in der Offensive.

Die Kansas City Chiefs haben sich mit einem dramatischen 23:20-Sieg gegen die Indianapolis Colts im Rennen um die Playoffs zurückgemeldet. Die Colts führten noch im vierten Viertel mit elf Punkten, doch die Chiefs‑Defense - angeführt von Chris Jones und Koordinator Steve Spagnuolo - zwang Indianapolis zu vier aufeinanderfolgenden Three‑and‑Outs, darunter auch in der Overtime.

Jones heizte mit energischen Gesten die Stimmung im Arrowhead an und stoppte einen Lauf von Jonathan Taylor hinter der Line of Scrimmage. Die Colts, zuvor ligaweit führend mit 32,1 Punkten pro Spiel, kamen im Schlussabschnitt und in der Verlängerung nicht mehr in Fahrt.

Jones als Motivator, Mahomes mit Offensiven Schlüsselmomenten

„Für mich ging es einfach darum, die Fans bei Laune zu halten, ihnen Schwung zu verleihen, für Stimmung zu sorgen und Chaos zu verursachen“, erklärte Jones nach dem Spiel über die Motivation seiner Teamkollegen. „Außerdem gibt das der Verteidigung Energie. Energie ist ansteckend, also muss man sie weiter fördern.“

Patrick Mahomes führte die Chiefs mit starken Plays zurück ins Spiel. bei Bei einem vierten Versuch fand er Rashee Rice für 19 Yards, später gelang ihm ein 31‑Yard‑Pass auf Xavier Worthy in der Overtime. Harrison Butker verwandelte schließlich ein 27‑Yard‑Field‑Goal zum Sieg.

Rashee Rice lieferte mit acht Catches für 141 Yards seinen bisher besten NFL‑Auftritt. Besonders nach der Halbzeit war er kaum zu stoppen - er erzielte 132 Yards nach dem Catch und war entscheidend auf dem Weg zum Sieg. Auch Mahomes lobte ihn als Spieler, der in entscheidenden Momenten Verantwortung übernahm.

Statistische Highlights

Mahomes beendete das Spiel mit 352 Passing‑Yards, Hunt erzielte 104 Rushing‑Yards und einen Touchdown. Jonathan Taylor wurde auf nur 58 Rushing‑Yards beschränkt, sein Output lag deutlich unter dem bisherigen Saisonniveau.