Ehemaliger NFL-Star Brown bis Prozess aus Gefängnis entlassen

SID 13.11.2025 • 18:36 Uhr Dem einstigen Star-Receiver drohen bis zu 15 Jahre Haft wegen versuchten Mordes.

Der vor einem Prozess wegen versuchten Mordes stehende ehemalige NFL-Star Antonio Brown ist nach einer knappen Woche vorerst aus dem Gefängnis in Miami entlassen worden. US-Medien zufolge hatte der 37-Jährige zuvor auf „nicht schuldig“ bezüglich des Vorwurfs des Mordversuchs zweiten Grades plädiert.

Gegen eine Kaution von 25.000 US-Dollar darf Brown den Prozessbeginn außerhalb des Gefängnis abwarten, muss aber eine GPS-Fußfessel tragen. Brown drohen bis zu 15 Jahre Haft. Wann der Prozess beginnt, ist noch offen.

Brown war in der vergangenen Woche von Dubai in die USA ausgeliefert worden, in den Emiraten war er zuvor festgenommen worden. Dorthin hatte er sich nach einer Schießerei bei einem Boxkampf abgesetzt. Brown wird vorgeworfen, am 16. Mai bei einer Amateurboxveranstaltung in Miami die Schüsse abgegeben zu haben, zuvor habe er einem Sicherheitsmann die Waffe entrissen.