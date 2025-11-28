Newsticker
Entwarnung bei St. Brown: Kein "sehr langfristiger" Ausfall

Kurz nachdem der deutsch-amerikanische Star-Receiver raus muss, gibt sein Coach eine erste Diagnose ab.
St. Brown darf wohl auf schnelle Rückkehr hoffen
© IMAGO/SID/Amy Lemus
SID
Kurz nachdem der deutsch-amerikanische Star-Receiver raus muss, gibt sein Coach eine erste Diagnose ab.

Glück im Unglück für Amon-Ra St. Brown: Der deutsch-amerikanische Footballstar der Detroit Lions hat sich offenbar nicht schwerer verletzt. Headcoach Dan Campbell sagte nach der 24:31-Niederlage an Thanksgiving gegen die Green Bay Packers, er glaube nicht, dass die Verletzung "sehr langfristig" sei: "Das ist die gute Nachricht, aber es könnte trotzdem ein oder zwei Wochen dauern, wenn wir Glück haben", fügte er an.

Wide Receiver St. Brown hatte das Spiel nach einer unglücklichen Aktion schon im ersten Viertel mit einer Knöchelverletzung verlassen müssen und kehrte nicht zurück. Sein Teamkollege Kayode Awosika war dem 26-Jährigen unglücklich auf das Bein gefallen, St. Brown humpelte anschließend vom Feld und beendete die Partie ohne einen Passfang. Damit endete seine beeindruckende Serie von 70 Spielen, in denen er mindestens einen Ball fing. Es war die fünftlängste in der NFL-Geschichte.

Mit einem Einsatz im Duell mit den Dallas Cowboys in der Nacht zu Freitag kommender Woche (2.15 Uhr MEZ/DAZN) dürfte es für St. Brown damit sehr eng werden. Für Detroit stehen wegweisende Wochen im Play-off-Rennen an, in der umkämpften NFC North steht St. Browns Mannschaft mit 7:5 Siegen auf Platz drei. In den nächsten drei Spiele warte jeweils Gegner mit einer positiven Bilanz.

