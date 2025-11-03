"Er wurde getötet": Patriots-Held offenbart Tragödie

Vincent Wuttke 03.11.2025 • 10:37 Uhr DeMario Douglas wird bei den Patriots zum Helden. Nach Abpfiff macht er eine schlimme Tragödie öffentlich.

DeMario Douglas hätte allen Grund zu großer Freude gehabt. Der Star der New England Patriots gewann mit seinem Team dramatisch mit 24:23 gegen die Atlanta Falcons und ist den Playoffs in der NFL mit einer Bilanz von 7:2 nun schon ganz nah. Doch Douglas machte nach Abpfiff eine Tragödie öffentlich, die sich vor dem Spiel ereignet hatte.

„Gestern wurde mein Onkel erschossen, genauer gesagt wurde er getötet“, erzählte Douglas. „Den ganzen Vormittag war ich in einer anderen Stimmung. Man, ich konnte meine Tränen nicht zurückhalten. Jedes Mal, wenn jemand sagte ‚Kopf hoch‘, füllten sich meine Augen mit Tränen."

Douglas: Onkel vor Spiel erschossen

Dennoch wollte er spielen und wurde zum entscheidenden Mann. Er kam auf 100 Yards und er erzielte einen Touchdown. Damit war er der beste Patriots-Receiver auf dem Platz. Es war gleichzeitig auch das beste Spiel seiner Karriere.

„Ich weiß einfach, dass er heute hier bei mir war. An seinem ersten Tag im Himmel – er hat gearbeitet. Ich bin gesegnet", sagte der 24-Jährige.

Douglas hatte die Worte „WOP Forever“ und „LL UNC“ auf ein Tape geschrieben und klebte es sich in das Gesicht, um seinen Onkel zu ehren.