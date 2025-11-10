ESPN: Giants trennen sich von Headcoach Daboll

Die New York Giants haben sich als Reaktion auf die nächste bittere Niederlage in der Football-Profiliga NFL von ihrem Trainer Brian Daboll getrennt. Dies berichtet das Portal ESPN am Montag, tags zuvor hatten die Giants 20:24 bei den Chicago Bears verloren und erneut in den Schlussminuten eine Führung aus der Hand gegeben.
Bericht: Trainerrauswurf in der NFL
Der Coach war seit 2022 für das Team zuständig gewesen, zuletzt stimmten die Ergebnisse nicht mehr.
Brian Daboll war seit 2022 Headcoach in New York
© AFP/GETTY IMAGES /SID/Patrick McDermott
Mit einer Bilanz von zwei Siegen und acht Niederlagen wird New York die Play-offs erneut verpassen.
Mike Kafka, bislang Assistenztrainer und Offensivkoordinator, wird das Team laut ESPN interimsmäßig übernehmen. Er war in den vergangenen zwei Jahren bei mehreren Teams als Headcoach im Gespräch gewesen.
Daboll hatte die Giants im Jahr 2022 übernommen und gleich in der ersten Saison in die Play-offs geführt. Dort schied das Team in der Divisional Round gegen die Philadelphia Eagles aus. Fortan kam New York nicht mehr in Schwung, Dabolls Bilanz war bei 20 Siegen, 40 Niederlagen und einem Unentschieden deutlich negativ.