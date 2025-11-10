ESPN: Giants trennen sich von Headcoach Daboll

SID 10.11.2025 • 19:39 Uhr Der Coach war seit 2022 für das Team zuständig gewesen, zuletzt stimmten die Ergebnisse nicht mehr.

Die New York Giants haben sich als Reaktion auf die nächste bittere Niederlage in der Football-Profiliga NFL von ihrem Trainer Brian Daboll getrennt. Dies berichtet das Portal ESPN am Montag, tags zuvor hatten die Giants 20:24 bei den Chicago Bears verloren und erneut in den Schlussminuten eine Führung aus der Hand gegeben.

Mit einer Bilanz von zwei Siegen und acht Niederlagen wird New York die Play-offs erneut verpassen.

Mike Kafka, bislang Assistenztrainer und Offensivkoordinator, wird das Team laut ESPN interimsmäßig übernehmen. Er war in den vergangenen zwei Jahren bei mehreren Teams als Headcoach im Gespräch gewesen.