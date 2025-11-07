Esume würdigt die Colts: "Das heißeste Team in der NFL"

SID 07.11.2025 • 05:55 Uhr Patrick Esume lobt vor dem Berlin Game den Höhenflug der Indianapolis Colts und hebt die Stabilität von Quarterback Daniel Jones hervor.

Für Patrick Esume hat der aktuelle Höhenflug der Indianapolis Colts auch viel mit der Stabilität von Daniel Jones zu tun. „Der ist sehr gefestigt, ruht in sich selbst, das brauchst du auf der Quarterback-Position“, sagte der RTL-Experte dem SID vor dem Berlin Game zwischen den Colts und den Atlanta Falcons am Sonntag (15.30 Uhr) im Olympiastadion.

Jones (28), der mit seinem Team in der National Football League (NFL) bislang sieben Siege aus neun Spielen holte und damit an der Spitze steht, sei zwar bei den New York Giants gescheitert, „hatte vielleicht mehr Tiefen als Höhen“, so Esume. Dies habe aber auch Vorteile: „Der hat schon alles gesehen und ist nicht mehr so leicht aus dem Sattel zu stoßen.“