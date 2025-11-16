NFL: Krimi im Bernabéu! Pleite für Coleman

SID 16.11.2025 • 18:57 Uhr Die Washington Commanders unterliegen den Miami Dolphins beim ersten NFL-Spiel in Madrid nach Overtime. Für den Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman ist es die sechste Niederlage in Folge.

Bei der NFL-Premiere in Spanien hat Footballprofi Brandon Coleman mit den Washington Commanders eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Das Team um den Deutsch-Amerikaner unterlag den Miami Dolphins im Estadio Santiago Bernabéu von Madrid nach einem teuren Fehler von Quarterback Marcus Mariota mit 13:16 nach Verlängerung.

Die gut 80.000 Fans sahen im Fußballtempel von Real Madrid ein Duell mit vielen Wendungen. Wenige Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit ließ Commanders-Returner Mike Sainristil beim Stand von 13:13 nach einem Punt der Dolphins den Ball fallen, Miami eroberte ihn, konnte anschließend aber nicht punkten.

Bittere Interception von Commanders Quarterback

Washingtons Kicker Matt Gay setzte Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten einen Field-Goal-Versuch aus 56 Yards daneben, es gab Verlängerung.

In der Overtime unterlief Mariota gleich beim ersten Passversuch eine Interception, Miami nutzte den Fehler und entschied das Spiel durch ein Field Goal von Riley Patterson. Offensive Tackle Coleman kam für die Commanders zum sechsten Einsatz in dieser Spielzeit.

Madrid: Fünfte Station der internationalen NFL-Spiele

Washington steht nun bei einer Bilanz von 3:8 und hat die vergangenen sechs Spiele verloren. Miami steht bei 4:7 und gewann drei der vergangenen vier Partien. Beide Teams haben kaum noch Chancen auf die Playoffs.