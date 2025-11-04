Las Vegas Raiders geben NFL-Star Meyers ab

SPORT1 04.11.2025 • 20:20 Uhr Die Las Vegas Raiders schicken Wide Receiver Jakobi Meyers zu den Jacksonville Jaguars.

Die NFL-Franchise Las Vegas Raiders hat Wide Receiver Jakobi Meyers zu den Jacksonville Jaguars getradet. Laut ESPN-Insider Adam Schefter erhält Las Vegas dafür einen Viertrunden- und einen Sechstrunden-Pick.

Der 28-jährige Meyers wird nach dieser Saison Free Agent und bat mehrfach um einen Trade. „Ich will einfach an einem guten Ort sein“, erklärte er vergangene Woche. Auch die Pittsburgh Steelers zeigten Interesse.

Jaguars unter Druck