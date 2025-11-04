Las Vegas Raiders geben NFL-Star Meyers ab

Die NFL-Franchise Las Vegas Raiders hat Wide Receiver Jakobi Meyers zu den Jacksonville Jaguars getradet. Laut ESPN-Insider Adam Schefter erhält Las Vegas dafür einen Viertrunden- und einen Sechstrunden-Pick.
Raiders geben NFL-Star ab
Jakobi Meyers wechselt nach Jacksonville
Der 28-jährige Meyers wird nach dieser Saison Free Agent und bat mehrfach um einen Trade. „Ich will einfach an einem guten Ort sein“, erklärte er vergangene Woche. Auch die Pittsburgh Steelers zeigten Interesse.
Jaguars unter Druck
Jacksonville reagiert auf akute Ausfälle: Rookie Travis Hunter musste auf die Injured Reserve, Brian Thomas Jr. verletzte sich am Sonntag gegen die Raiders am Knöchel.