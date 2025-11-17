Medien: Falcons ohne Penix Jr. - Jets wechseln Quarterback

SID 17.11.2025 • 19:21 Uhr Bei gleich zwei bislang enttäuschenden NFL-Teams stehen Veränderungen bevor.

Die Atlanta Falcons müssen in den kommenden Wochen wohl ohne Quarterback Michael Penix Jr. auskommen. Wie US-Medien berichteten, wurde der 25-Jährige von der Franchise auf die Verletztenliste gesetzt und verpasst damit mindestens die nächsten vier Begegnungen. Der Spielmacher zog sich demnach am Sonntag bei der 27:30-Niederlage nach Verlängerung gegen die Carolina Panthers eine Knieverletzung zu. Zudem laboriert er noch an einer Knochenprellung sowie Knieverstauchung, die er bereits zuvor erlitten hatte.

Als Quarterback-Ersatz steht nun der erfahrene Kirk Cousins bereit. Die Falcons haben nach einer bislang enttäuschenden NFL-Saison nur eine Bilanz von 3:7 Siegen, liegen damit im Rennen um die Play-off-Tickets weit zurück. Am Sonntag (22.25 Uhr) wartet nun das NFC-South-Duell bei den New Orleans Saints.