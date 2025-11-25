Nach Spuckattacke: NFL-Profi Chase zeigt Reue

SID 25.11.2025 • 07:34 Uhr Der Wide Receiver der Cincinnati Bengals bittet um Entschuldigung. Er hatte Gegenspieler Jalen Ramsey angespuckt.

Nach seiner Spuckattacke hat sich Footballstar Ja’Marr Chase von den Cincinnati Bengals öffentlich entschuldigt. „Was ich getan habe, war falsch“, sagte Chase in einer auf Instagram verbreiteten Erklärung. „Die Umstände spielen keine Rolle. Meine Leidenschaft für den Sport ist keine Entschuldigung. In unserem Sport – oder im Leben – gibt es keinen Platz für ein solches Maß an Respektlosigkeit.“

Der Wide Receiver hatte am vorletzten Wochenende im Duell mit den Pittsburgh Steelers (12:34) Gegenspieler Jalen Ramsey angespuckt. Die NFL sperrte den 25-Jährigen daraufhin nach Ansicht der Videoaufnahmen der Begegnung für das Spiel der Bengals gegen die New England Patriots (20:26).