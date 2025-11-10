NFL: "Ach du Schande!" Abwehr-Star schreibt Geschichte

SPORT1 10.11.2025 • 08:01 Uhr DeMarcus Lawrence gehört in der NFL zu den besten Quarterback-Jägern. Nun schreibt er Geschichte.

DeMarcus Lawrence brauchte nur eine Hand, um Geschichte zu schreiben. Der 32-jährige Edge Rusher der Seattle Seahawks schnappte sich gleich zwei von seinem Teamkollegen Tyrice Knight erzwungene Fumbles und trug das Lederei jeweils in die Endzone - erst über 34, wenig später über 22 Yards. Laut ESPN ist Lawrence damit erst der vierte Spieler überhaupt, dem in einem NFL-Spiel zwei Fumble-Return-Touchdowns gelingen. Zuletzt gelang das Jeremy Chinn im Jahr 2020.

Beide Defense-Big-Plays passierten in der ersten Hälfte. Seattle führte dadurch bereits zur Pause mit 38:7 und steuerte letztlich einem deutlichen 44:22-Erfolg gegen die Arizona Cardinals entgegen. Der Sieg war der vierte in Serie und hält das Team von Head Coach Mike Macdonald an der Spitze der NFC West - punktgleich mit den Los Angeles Rams.

Macdonald feierte vor allem seinen Abwehr-Star Lawrence. „Ich dachte nur: Ach du Schande - schon wieder er!“

Lawrence, im Frühjahr für drei Jahre und 32,5 Millionen US-Dollar aus Dallas verpflichtet, steht nach seinem halben Sack gegen Arizona bei insgesamt 4,0 Sacks und elf Quarterback-Hits in acht Einsätzen.