NFL: Berlin Game LIVE im TV und Stream - Wer gewinnt die Berlin-Premiere?

SPORT1 09.11.2025 • 12:30 Uhr Die NFL gastiert am Sonntag erneut in Deutschland. Im Berliner Olympiastadion treffen die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons aufeinander. In San Francisco gastieren die LA Rams, New England tritt bei den Tampa Bay Buccaneers an.

Am Sonntag blicken wieder einige Football-Fans aus den USA nach Deutschland. Ab 15:30 Uhr gastieren die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons zum NFL Berlin Game in der deutschen Hauptstadt.

Nach Gastspielen in München und Frankfurt gibt es somit auch erstmals in Berlin ein NFL-Spiel zu Bestaunen - und das am Jahrestag des Mauerfalls.

So können Sie das NFL Berlin Game live verfolgen

TV: RTL

Stream: RTL+, DAZN

Ticker: sport1.de

„Das ist das nächste Level“, sagte Ex-Colts-Profi Björn Werner vor dem Duell seines früheres Teams gegen die Falcons am Sonntag vor über 70.000 Fans im Olympiastadion im ersten regulären NFL-Saisonspiel in Berlin. Für Werner übertrifft die Begeisterung in seiner Geburtsstadt sogar die Erfahrungen aus den Vorjahren in München und Frankfurt.

„Ich habe das Gefühl, das gehört hier her. Und es sollte auch hier bleiben. Sie sollten den Vertrag anpassen, dass jedes Jahr hier ein Spiel ist“, sagte der 35-Jährige. Für 2027 und 2029 sind weitere Berlin-Gastspiele geplant, für 2026 und 2028 steht der Spielort noch nicht fest. Doch das Hauptstadt-Flair packte auch die Gäste aus Übersee, die mit einem Tross von jeweils rund 100 Personen angerollt waren.

„Es ist eine Ehre, hier zu sein“, sagte Atlantas Trainer Raheem Morris, der von den Heldentaten von Jesse Owens im Olympiastadion bei den Sommerspielen 1936 schwärmte und sich zum Abschluss der Pressekonferenz mit einem „Danke“ verabschiedete, ehe es auf den Trainingsplatz ging.

Olympiastadion ist ausverkauft

Die NFL-Rückkehr nach Berlin, wo von 1990 bis 1994 bereits Vorbereitungsspiele stattgefunden hatten, ist nach Aussage von Alexander Steinforth, General Manager der NFL Deutschland, ein echter Zuschauermagnet. Auch wenn es aktuell noch Tickets für 195 bis 375 Euro zu kaufen gibt, soll das Olympiastadion am Sonntag mit rund 72.000 Zuschauern ausverkauft sein.

Sportlich liegt die Favoritenrolle klar bei den Colts um Jones und Star-Runningback Jonathan Taylor („Er ist einfach ein Tier“, sagt Defensive Captain Zaire Franklin), die mit sieben Siegen und zwei Niederlagen überraschend eines der besten Teams der Liga sind.

„Das hätte keiner kommen sehen können. Nicht einmal die Spieler selbst haben damit gerechnet“, sagte Werner dem SID. Die Falcons, die zuletzt dreimal in Serie verloren hatten, stehen bei drei Siegen und fünf Pleiten.

Buccaneers treffen auf Patriots

Auch in den USA wird am Sonntag wie gewöhnlich Football gespielt. Zwischen den Tampa Bay Buccaneers (Bilanz: 6 Siege, 2 Niederlagen) und den New England Patriots (Bilanz: 7 Siege, 2 Niederlagen) kommt es ab 19 Uhr deutscher Zeit zu einem echten Spitzenspiel.

Ein wenig später treffen die San Francisco 49ers (Bilanz: 6 Siege, 3 Niederlagen) auf die Los Angeles Rams (Bilanz: 6 Siege, 2 Niederlagen).

