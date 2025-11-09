NFL: Bills patzen bei den Dolphins

SID 09.11.2025 • 22:15 Uhr Beim 13:30 gegen die zuletzt schwache Mannschaft aus Miami gelingt Star-Quarterback Josh Allen wenig.

Titelkandidat Buffalo Bills hat in der National Football League überraschend seine dritte Saisonniederlage kassiert. Das Team um Star-Quarterback Josh Allen unterlag bei den zuletzt ganz schwachen Miami Dolphins 13:30 und zeigte dabei seine schlechteste Saisonleistung.

Die Bills blieben gegen die Dolphins, die zuvor sieben von neun Spielen verloren hatten, bis ins Schlussviertel punktlos. Der sonst so verlässliche Allen blieb sowohl im Lauf- wie im Pass-Spiel ungewohnt lange wirkungslos, erst im Schlussabschnitt drehte er mit zwei Touchdowns (zu) spät auf.

Tagovailoa mit Licht und Schatten

Auf der Gegenseite agierte Miamis umstrittener Quarterback Tua Tagovailoa zwischen genial und haarsträubend. Zwei Touchdowns standen zwei Interceptions gegenüber - mit nun 13. Fehlpässen in die Arme des Gegners löste Tagovailoa wieder Geno Smith von den Las Vegas Raiders (12) an der Spitze der Interception-Rangliste ab. In seiner Karriere bringt es Tagovailoa nun auf 58 Interceptions in 74 Spielen.