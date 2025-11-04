NFL: Bitterer Rückschlag für die Cowboys

Die Arizona Cardinals haben ihre Negativserie in der NFL beendet. Ersatz-Quarterback Jacoby Brissett führte das Schlusslicht der NFC West im Montagsspiel nach fünf Pleiten nacheinander zu einem 27:17-Erfolg bei den Dallas Cowboys.
Bitterer Rückschlag für die Cowboys
Die Dallas Cowboys kassieren im Kampf um die Playoffs einen Rückschlag, die Arizona Cardinals haben derweil Grund zur Freude.
Dak Prescott kassierte mit den Dallas Cowboys eine Pleite
Der 32 Jahre alte Routinier warf zwei Touchdown-Pässe, im zweiten Viertel lief der US-Amerikaner dann selbst in die Endzone. Brissett stand zum dritten Mal in Serie in der Startaufstellung der Cardinals, der etatmäßige Spielmacher Kyler Murray war nach einer Fußverletzung noch keine Option.
Playoff-Plätze aktuell weit weg
Für Arizona war es im achten Spiel der dritte Sieg der Saison, auch die Cowboys haben bisher drei Erfolge auf dem Konto, dazu ein Remis. Die Playoff-Plätze sind für beide Mannschaften derzeit weit entfernt.