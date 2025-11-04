NFL: Bitterer Rückschlag für die Cowboys

SID 04.11.2025 • 05:52 Uhr Die Dallas Cowboys kassieren im Kampf um die Playoffs einen Rückschlag, die Arizona Cardinals haben derweil Grund zur Freude.

Die Arizona Cardinals haben ihre Negativserie in der NFL beendet. Ersatz-Quarterback Jacoby Brissett führte das Schlusslicht der NFC West im Montagsspiel nach fünf Pleiten nacheinander zu einem 27:17-Erfolg bei den Dallas Cowboys.

Der 32 Jahre alte Routinier warf zwei Touchdown-Pässe, im zweiten Viertel lief der US-Amerikaner dann selbst in die Endzone. Brissett stand zum dritten Mal in Serie in der Startaufstellung der Cardinals, der etatmäßige Spielmacher Kyler Murray war nach einer Fußverletzung noch keine Option.

Playoff-Plätze aktuell weit weg