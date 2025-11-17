NFL: Chiefs nach Niederlage im Play-off-Rennen unter Druck

SID 17.11.2025 • 07:12 Uhr Star-Quarterback Patrick Mahomes und sein Team haben kaum noch eine Chance auf den Titel in der AFC West.

Star-Quarterback Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs haben im Rennen um die Play-offs weiter an Boden verloren. Im Topspiel der AFC West unterlagen die Chiefs den in der Division führenden Denver Broncos mit 19:22 (6:6). Der viermalige Super-Bowl-Champion steht damit nach Woche elf bei einer 5:5-Bilanz - und die Gegner werden nicht leichter.

„Es wird schwierig werden, wieder in den Kampf um die Division einzusteigen“, sagte Mahomes, der für einen Touchdown, aber auch für eine Interception sorgte: „Aber unser Ziel ist es, wieder in die Playoffs zu kommen und dort unser Bestes zu geben. Jetzt sollten wir uns nur auf die nächste Woche konzentrieren.“

Die Chiefs haben seit 2016 die Division immer für sich entscheiden können. Durch die Niederlage gegen die Broncos, die nun bei neun Siegen und zwei Niederlagen stehen und ihren achten Erfolg in Serie feierten, wird es für Kansas City jedoch zunehmend unwahrscheinlich, den Titel in der AFC West erneut zu verteidigen.

Tight-End Travis Kelce stellte immerhin mit seinem 84. Karriere-Touchdown einen Franchise-Rekord auf. Der nächste Gegner für die Chiefs sind die starken Indianapolis Colts (8:2).

St. Brown verliert bei Titelverteidiger

Auch für den deutsch-amerikanischen Star-Receiver Amon-Ra St. Brown verlief das „Sunday Night Game“ nicht wie gewünscht. Er verlor mit seinen Detroit Lions beim amtierenden Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles mit 9:16.

St. Brown fing bei der Defensivschlacht zwei Pässe für 42 Yards, die Lions bleiben in ihrer Division mit sechs Siegen und vier Niederlagen auf Schlagdistanz zu den führenden Chicago Bears (7:3).

Rams gewinnen Spitzenspiel

Im Topduell der NFC West setzten sich die Los Angeles Rams mit einem 21:19 gegen die Seattle Seahawks durch. Die Rams stehen damit bei einer 8:2-Bilanz und haben einen Sieg mehr im Kampf um den Division-Titel als die Konkurrenz aus Seattle.