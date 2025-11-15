NFL: Denver Broncos in Not! Nicht nur Dobbins fehlt gegen Chiefs

SPORT1 15.11.2025 • 09:25 Uhr Vor dem Kracher bei den Kansas City Chiefs fehlen den Denver Broncos neben J.K. Dobbins auch weitere Stars. Ein Rookie muss einspringen.

Schlechte Nachrichten vor dem NFL-Kracher gegen die Kansas City Chiefs: Die Denver Broncos müssen am Sonntag ohne ihren Rushing-Leader J.K. Dobbins, Tackling-Maschine Alex Singleton und Star-Corner Pat Surtain II auskommen. Head Coach Sean Payton strich das Trio am Freitag endgültig von der Liste der Einsatzfähigen.

Dobbins’ Fuß macht nicht mit

Der 26-jährige Dobbins kam in dieser Saison bereits auf 772 Yards und starke 5,0 Yards pro Lauf, verletzte sich jedoch vergangene Woche gegen die Raiders am Fuß.

Eine Platzierung auf Injured Reserve stand laut Payton im Raum, bleibt vorerst aber aus. Klar ist: Der Power-Runner fehlt mehrere Spiele.

Rookie Harvey rückt in den Fokus

Den Großteil der Carries übernimmt nun Zweitrunden-Pick RJ Harvey. Der 22-Jährige sammelte bisher 214 Yards bei 50 Läufen, fing zudem 25 Pässe und glänzte gleich in Woche eins mit einem 50-Yard-Run gegen Tennessee.

„Ich freue mich darauf, mein Laufspiel zu zeigen. Was immer Coach von mir verlangt, ich bin bereit“, betonte Harvey.

Nächster Ausfall: Singleton nach Tumor-OP

Linebacker Singleton, Denvers führender Tackler, unterzog sich am Montag einer Operation, bei der ein bösartiger Tumor an einem Hoden entfernt wurde.

Er fällt auf unbestimmte Zeit aus. Cornerback Surtain verpasst bereits sein drittes Spiel infolge einer Brustmuskelverletzung.

Payton schwärmt von McLaughlins Professionalität

Hinter Harvey stehen Jaleel McLaughlin und Tyler Badie bereit. Badie kommt bevorzugt in No-Huddle- oder Long-Yardage-Paketen.

McLaughlin, der in den vergangenen beiden Jahren jeweils über 400 Rushing-Yards erzielte, erhielt heuer erst einen Carry.

Payton: „Er ist bereit. Er ist der Erste im Gebäude, geht das Walk-through durch, trainiert und frühstückt, wenn die anderen erst ankommen.“

Lange Verletztenliste - wenigstens Mims zurück

Zusätzlich fehlen Edge-Rusher Jonah Elliss (Oberschenkel) und Tight End Nate Adkins (Knie).