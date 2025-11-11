NFL: Eagles ringen Packers nieder

SID 11.11.2025 • 06:23 Uhr In einer Defensivschlacht fährt der Super-Bowl-Champion seinen dritten Sieg in Serie ein. Die Packers fallen zurück.

Die Philadelphia Eagles haben in der NFL ihren dritten Sieg nacheinander eingefahren. Der Super-Bowl-Champion rang im Montagsspiel die Green Bay Packers in einer Defensivschlacht mit 10:7 nieder. Nach neun Spielen stehen die Eagles bei 7:2 Siegen.

Quarterback Jalen Hurts warf für 183 Yards, den einzigen Touchdown der Eagles besorgte DeVonta Smith nach Pass Hurts. Die Packers kamen nach einem 0:10 nochmal zurück. Mit dem letzten Spielzug hatten die Gastgeber die Chance auf den Ausgleich, nach einem schwachen Snap ging der Versuch für ein 64-Yard-Field-Goal allerdings daneben. Zuvor war erstmals seit zwei Jahren eine NFL-Partie mit einem 0:0 in die Halbzeit gegangen.