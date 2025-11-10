NFL: „Einhorn” sorgt für irren Comeback-Sieg

SPORT1 10.11.2025 • 07:33 Uhr Caleb Williams führt die Chicago Bears beim 24:20 gegen die Giants mit spätem TD Pass und 17 Yard Scramble zum vierten Comeback-Sieg des Jahres.

Die Chicago Bears bleiben die Comeback-Könige dieser NFL-Saison - dank Quarterback Caleb Williams. Beim 24:20 gegen die New York Giants führte der frühere erste Pick bereits zum vierten Mal in diesem Jahr einen siegreichen Drive im Schlussviertel an und zog damit ligaweit gleich mit Bo Nix und Baker Mayfield. Vier Minuten vor dem Ende lag Chicago noch mit 10:20 zurück uns sah wie der Verliuerer aus , ehe Williams erst Wide Receiver Rome Odunze aus zwei Yards bediente und wenig später selbst 17 Yard in die Endzone lief. „Er sieht da hinten aus wie ein Houdini“, staunte Head Coach Ben Johnson.

Williams’ Wurftalent ist bekannt, doch gegen New York entschied er die Partie mit seinen Beinen. Von seinen 63 Rushing Yards erlief der 23-Jährige 52 im letzten Viertel, darunter ein spektakulärer 29-Yard-Lauf, der den entscheidenden Touchdown vorbereitete.

Vier Siege nach Rückstand in den letzten zwei Minuten - das gelang den Bears seit der NFL-Fusion nie. Besonders im Schlussabschnitt zählt der Rookie zum Besten, was die Liga bietet: Nur Josh Allen und Bo Nix sammelten bislang mehr Rushing Yards im vierten Viertel. Auch bei der Quarterbackrating-Wertung in den finalen zwei Minuten eines Drives rangiert Williams unter den Top drei.

Trotz aller Last-Minute-Heldentaten will der Spielmacher mehr Konstanz: „Wir müssen anfangen, früher zu punkten und sie zu stoppen“, forderte Williams. Gleichwohl sei jedes Comeback ein zusätzlicher Schub: „Egal wie groß der Rückstand ist - wir können zurückkommen.“

Tight End Colston Loveland schwärmte von seinem Quarterback: „Er ist ein Einhorn. Man fragt sich, wie er nicht gesackt wird. Er bleibt ruhig, sagt nur: ‚Macht euren Job‘ - und zaubert.“