NFL: Giants feuern Headcoach Daboll

SID 11.11.2025 • 06:54 Uhr Der 50-Jährige muss nach nur zwei Siegen aus zehn Spielen gehen.

Die New York Giants haben sich nach enttäuschenden Wochen in der National Football League (NFL) von Cheftrainer Brian Daboll getrennt. Der 50-Jährige muss nach nur zwei Siegen aus zehn Spielen gehen - schon in den vergangenen zwei Jahren waren die Giants mit einer solch desaströsen Bilanz gestartet. Offensivkoordinator Mike Kafka übernimmt vorerst das Team.

"Die vergangenen Spielzeiten waren nichts anderes als enttäuschend", erklärten Präsident John Mara und der Vorsitzender Steve Tisch in einer gemeinsamen Erklärung.

Daboll, der als Assistent der New England Patriots fünfmal den Super Bowl gewonnen hatte, war seit 2022 Chef der Giants. In 61 Spielen kam er auf 20 Siege. Nur in seiner ersten Saison reichte es zum Einzug in die Play-offs, dort war in der zweiten Runde gegen die Philadelphia Eagles Endstation.