NFL: Woche 11 mit Madrid Game, Eagles, Lions & Rams LIVE im TV, Ticker & Stream

SPORT1 16.11.2025 • 13:00 Uhr In Woche 11 der NFL-Saison steigt mit dem Madrid Game 2025 ein besonderes Highlight für europäische Football-Fans. SPORT1 verrät, wo Sie die Spiele verfolgen können.

In der NFL steht die elfte Woche der Regular Season auf dem Programm. Am Sonntag steigt mit dem Madrid Game 2025 im Estadio Santiago Bernabéu das letzte International Game der Saison.

Beim ersten regulären NFL-Spiel auf spanischem Boden treffen die Miami Dolphins auf die Washington Commanders. Die Partie wird live im Free-TV bei RTL und parallel im Livestream auf RTL+ übertragen.

Woche 11 der NFL LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+, DAZN

: RTL+, DAZN Liveticker: -

Beide Teams haben eine Bilanz von 3:7 - allerdings mit unterschiedlichen Trends. Die Commanders verloren zuletzt fünf Spiele in Serie, während die Dolphins mit Siegen über die Falcons und Bills in den vergangenen Wochen wieder etwas Selbstvertrauen tanken konnten.

NFL: Eagles gegen Lions gefordert

Anders sieht es beim mit Spannung erwarteten Duell zwischen den Philadelphia Eagles (7:2) und den Detroit Lions (6:3) aus. Wie sich der Titelverteidiger im Härtetest schlägt, kann ab 2.20 Uhr deutscher Zeit bei DAZN verfolgt werden.