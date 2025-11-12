NFL-Legende droht Mordprozess!

SPORT1 12.11.2025 • 13:10 Uhr Der ehemalige NFL-Superstar Antonio Brown landet nach Überstellung in Miami vor Gericht. Er plädiert wegen versuchten Mordes nach einem Boxkampf auf nicht schuldig.

Antonio Brown steht erneut vor ernsthaften juristischen Konsequenzen. Der frühere All-Pro-Receiver ist am Dienstag von New Jersey nach Miami überstellt worden, wo er sich wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes verantworten muss. Sein Anwalt Mark Eiglarsh reichte bereits eine schriftliche Erklärung ein, in der sich sein Klient als „nicht schuldig“ bezeichnet.

Laut Gefängnisunterlagen des Essex County wurde der 37-Jährige am Dienstagvormittag aus der Haft entlassen und zur Überstellung nach Florida freigegeben. Brown hatte zuvor auf eine Auslieferungsanhörung verzichtet.

Ex-NFL-Superstar Brown drohen 15 Jahre Gefängnis

Bereits am Mittwoch könnte er in Miami vor Gericht erscheinen, wo über eine mögliche Freilassung gegen Kaution entschieden wird. Im Raum steht der Vorwurf des versuchten Mordes zweiten Grades - in Florida mit bis zu 15 Jahren Haft und maximal 10.000 Dollar Geldstrafe bedroht.

Der Haftbefehl beschreibt eine dramatische Auseinandersetzung am Rande eines Celebrity-Box­kampfs am 16. Mai. Demnach soll Brown einem Sicherheitsmitarbeiter die Waffe aus dem Halfter gerissen und zwei Schüsse auf Zul-Qarnain Kwame Nantambu abgefeuert haben, mit dem er kurz zuvor in eine Schlägerei geraten war. Eine Kugel streifte Nantambus Hals, schwer verletzt wurde er nicht. Erst fünf Tage später sagte das mutmaßliche Opfer umfassend bei der Polizei aus und identifizierte Brown als Schützen.

Browns Verteidiger spricht von Notwehr

Verteidiger Eiglarsh betont, sein Mandant habe „ausschließlich in Notwehr gehandelt“. Brown sei von mehreren Personen attackiert worden, die versucht hätten, ihm Schmuck zu rauben.

„Er musste sich gegen das gewaltsame Verhalten des angeblichen Opfers verteidigen“, erklärte Eiglarsh. Brown selbst hatte kurz nach dem Vorfall per Social Media von einem Überfall gesprochen.

NFL-Karriere mit viel Licht und dunklen Schattenseiten

Brown verbrachte zwölf Jahre in der NFL, erzielte 928 Receptions für mehr als 12.000 Yards und 88 Touchdowns. Sieben Pro-Bowl-Nominierungen und vier All-Pro-Auszeichnungen machten ihn lange zum Star der Pittsburgh Steelers, ehe er 2021 nach einem spektakulären Abgang bei den Tampa Bay Buccaneers seine letzte Partie bestritt.