NFL: Lions-Star fällt gegen Eagles aus

SPORT1 15.11.2025 • 10:06 Uhr Die Detroit Lions müssen gegen die Philadelphia Eagles ohne Tight End Sam LaPorta antreten. Auch andere Stars fehlen.

NFL-Star Sam LaPorta verpasst das Sonntagsspiel der Detroit Lions gegen die Philadelphia Eagles wegen Rückenproblemen.

Der 24 Jahre alte Pro Bowler trainierte die gesamte Woche nicht. Mit 489 Receiving Yards, 40 Receptions und drei Touchdowns liegt der Tight End auf Rang zwei der teaminternen Statistik.

NFL: Wie ersetzen die Detroit Lions Sam LaPorta?

Head Coach Dan Campbell bleibt gelassen: „Mein Vertrauen in Brock Wright ist riesig. Er ist unser Alleskönner - pass protection, run block, Special Teams. Einer der verlässlichsten Spieler, die wir haben.“ Ersatzmann Wright rückt nun in die Startformation.

Defense gegen Philadelphia Eagles weiter ausgedünnt

Auch All-Pro-Safety Kerby Joseph fehlt mit Knieproblemen bereits das vierte Spiel in Folge.