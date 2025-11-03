NFL: Superstar auf Formsuche - Mahomes schlecht wie nie

SID 03.11.2025 • 06:53 Uhr Der Quarterback erlebt einen bitteren Abend und spielt so schlecht wie nie.

Im Duell zweier Super-Bowl-Anwärter und Star-Quarterbacks haben die Kansas City Chiefs am neunten Spieltag der National Football League (NFL) ihre bereits vierte Saison-Niederlage hinnehmen müssen.

Die Mannschaft um den schwachen Patrick Mahomes unterlag nach zuvor drei Siegen in Serie 21:28 bei den Buffalo Bills. Die Chiefs liegen damit in der AFC West nur auf dem dritten Rang hinter den Denver Broncos und den Los Angeles Chargers.

Mahomes wurde beim mit Spannung erwarteten Aufeinandertreffen zweier Star-Quarterbacks klar von Josh Allen ausgestochen. Dem MVP der Vorsaison Saison gelang ein Touchdown-Pass, zweimal lief den Ball selbst in die Endzone. Mit einer Passquote von 88,5 Prozent (23 von 26) stellte Allen einen Klub-Rekord auf.

Mahomes schon wieder geschlagen

„Sie sind das Maß aller Dinge, wenn es darum geht, wie man eine Franchise aufbauen will. Und das sind sie seit acht Jahren. Wenn man die Chance bekommt, gegen die Besten zu spielen und mit einem Sieg herausgeht, fühlt man sich ziemlich gut“, sagte Allen.

Mahomes dagegen warf eine Interception und brachte lediglich 15 seiner 34 Passversuche zu einem Mitspielern - eine schlechtere Quote (44,1 Prozent) hatte er in seiner neunjährigen Karriere in einem regulären Saisonspiel noch nie. „Wir müssen als Team konstanter spielen, ich muss als Quarterback konstanter spielen“, sagte Mahomes.

Zwischen Buffalo, das mit einer Bilanz von 6:2 in der AFC East noch hinter den New England Patriots liegt (7:2), und Kansas City ist eine besondere Rivalität entstanden: In den vergangenen fünf Jahren waren die Bills auf ihrem Weg zum Super Bowl viermal an den Chiefs gescheitert, unter anderem im Halbfinale 2025.

Jaguars-Kicker gelingt Rekord-Field-Goal

Weiter den Ansprüchen von Mitbesitzer Tom Brady hinterher laufen die Las Vegas Raiders. Sie unterlagen den Jacksonville Jaguars 29:30 n.V. Jaguars-Quarterback Trevor Lawrence brachte seine Mannschaft in der Overtime zunächst 30:23 in Führung. Den Raiders gelang anschließend ebenfalls ein Touchdown, der Versuch einer Two-Point-Conversion aber scheiterte.