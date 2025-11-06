NFL: Mit 24 Jahren! Cowboys-Profi "auf tragische Weise" verstorben

SPORT1 06.11.2025 • 16:43 Uhr Schock in der NFL. Cowboys-Profi Marshawn Kneeland verstirbt „auf tragische Weise“. Die Umstände sind unklar.

NFL-Profi Marshawn Kneeland ist im Alter von 24 Jahren überraschend verstorben. Das teilte sein Team, die Dallas Cowboys, am Donnerstag mit. Über die Todesumstände klärte die Franchise nicht auf.

In der offiziellen Mitteilung der Cowboys wurde mitgeteilt, dass Kneeland „heute Morgen auf tragische Weise verstorben ist“.

„Marshawn war ein geschätzter Teamkollege und ein geliebtes Mitglied unserer Organisation“, schrieben die Cowboys weiter. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei seiner Freundin Catalina und seiner Familie.“

Der Defensive End war ein fester Bestandteil des Kaders und stand bei allen bisherigen Saisonspielen auf dem Feld. Der Zweitrundenpick aus dem Draft 2024 kam in dieser Saison auf zwölf Tackles und einen Sack.

Kneeland war noch am Montagabend beim 17:27 der Cowboys gegen die Arizona Cardinals zum Einsatz gekommen. Dabei hatte er seinen ersten NFL-Touchdown erzielt, als er einen geblockten Punt in der gegnerischen Endzone sicherte. Er absolvierte 18 Spiele für Dallas.

