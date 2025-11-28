NFL: Nächste Niederlage für Eagles

SID 29.11.2025 • 00:06 Uhr Der Super-Bowl-Champion verliert am Black Friday auch gegen die Chicago Bears.

Der Super-Bowl-Champion Philadelphia Eagles hat in der NFL die zweite Niederlage in Folge kassiert. Die Mannschaft um Quarterback Jalen Hurts verlor am Freitag 15:24 gegen die Chicago Bears. Die Eagles stehen damit bei einer Bilanz von 8:4 Siegen, führen die NFC East aber immer noch vor den Dallas Cowboys an.

Derweil setzten die Bears ihren starken Lauf fort. Der Sieg bei den Eagles war bereits der fünfte in Serie, mit einer Bilanz von 9:3 liegt Chicago in der NFC North knapp vor den Green Bay Packers.