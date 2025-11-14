NFL: Patriots feiern neunten Saisonsieg

SID 14.11.2025 • 06:09 Uhr Die New England Patriots setzen sich auch gegen die New York Jets durch. Gefeierter Mann des Abends ist ein Rookie.

Die New England Patriots haben als erstes Team in der laufenden NFL-Saison ihren neunten Sieg gefeiert. Angeführt von Runningback TreVeyon Henderson setzte sich der sechsmalige Super-Bowl-Champion mit 27:14 gegen die New York Jets durch.

Rookie Henderson war mit insgesamt drei erzielten Touchdowns der Mann des Abends für das Heimteam.

Dank dem achten Erfolg in Serie stehen die Patriots um Quarterback Drake Maye nun bei einer Bilanz von 9:2 Siegen und festigten Platz eins in der AFC East weiter.

Patriots: Schon jetzt mehr Siege als in den letzten beiden Saisons

Zudem hat New England zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits mehr Spiele gewonnen als in den beiden vergangenen Jahren zusammen, als die Franchise jeweils nicht über vier Erfolge hinausgekommen war.