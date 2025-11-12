NFL: Quarterback-Überraschung bei den Giants

SPORT1 12.11.2025 • 15:02 Uhr Die New York Giants starten am Sonntag gegen die Green Bay Packers mit Quarterback Jameis Winston. Jaxson Dart fehlt nach Gehirnerschütterung, Russell Wilson bleibt Backup.

New York sucht erneut nach Stabilität auf der wichtigsten Position. Nach Informationen von ESPN starten die Giants am Sonntag gegen die Green Bay Packers mit Quarterback Jameis Winston in die 11. Woche der NFL.

NFL: Winston übernimmt bei New York Giants

Der 31 Jahre alte Signal Caller bestreitet sein erstes Spiel seit Woche fünfzehn der vergangenen Saison, als er noch für die Cleveland Browns auf dem Feld stand.

Im Frühjahr unterschrieb Winston einen Zwei-Jahres-Vertrag über acht Millionen US-Dollar bei den Giants, landete jedoch nur auf Rang drei der Depth-Chart hinter Russell Wilson und Rookie Jaxson Dart.

Dart mit Gehirnerschütterung

Der 22-jährige Dart erlitt bei der Niederlage gegen die Chicago Bears eine Gehirnerschütterung. Auf einem Fumble-Return erwischte ihn ein Defensive Lineman seitlich, sein Kopf prallte auf den Rasen.

Der Rookie kehrte kurz zurück, verschwand dann im blauen Medical Tent und wurde im Schlussviertel endgültig aus dem Spiel genommen. Eine Freigabe für Sonntag schlossen die Teamärzte umgehend aus.

Wilson erneut Zuschauer

Damit bleibt der erfahrene Wilson zum zweiten Mal innerhalb von drei Wochen nur Backup. Der Trainerstab plant, Winston in allen First-Team-Reps einzusetzen, um ihn auf die aggressive Packers-Defense vorzubereiten.