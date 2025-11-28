Footballstar Aaron Rodgers ist nach seiner Handgelenksfraktur wieder einsatzbereit. Wie Headcoach Mike Tomlin am Freitag mitteilte, wird der Quarterback der Pittsburgh Steelers am Sonntag (22.25 Uhr) gegen die Buffalo Bills wieder auf dem Platz stehen.
NFL: Rodgers nach Fraktur wieder zurück
Gegen die Buffalo Bills soll der 41 Jahre alte Quarterback wieder auf dem Platz stehen.
Wieder einsatzbereit: Quarterback Aaron Rodgers
"Er hat heute voll mittrainiert", sagte Tomlin nach dem Training: "Es kann also losgehen." Der 41-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals (34:12) eine Fraktur im linken Handgelenk zugezogen. Rodgers, der mit rechts wirft, hatte dadurch bei der 31:28-Niederlage gegen die Chicago Bears nicht eingreifen können. Pittsburgh steht derzeit bei einer Bilanz von 6:5 Siegen und führt die AFC North vor den Baltimore Ravens an (6:6).
Neben Rodgers waren zuletzt auch weitere Leistungsträger zurück im Training: Wide Receiver D.K. Metcalf, Defensive Tackle Cameron Heyward und Edge Rusher Alex Highsmith waren ebenfalls wieder verfügbar.