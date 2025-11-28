NFL: Rodgers nach Fraktur wieder zurück

Footballstar Aaron Rodgers ist nach seiner Handgelenksfraktur wieder einsatzbereit. Wie Headcoach Mike Tomlin am Freitag mitteilte, wird der Quarterback der Pittsburgh Steelers am Sonntag (22.25 Uhr) gegen die Buffalo Bills wieder auf dem Platz stehen.

"Er hat heute voll mittrainiert", sagte Tomlin nach dem Training: "Es kann also losgehen." Der 41-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen im NFL-Spiel gegen die Cincinnati Bengals (34:12) eine Fraktur im linken Handgelenk zugezogen. Rodgers, der mit rechts wirft, hatte dadurch bei der 31:28-Niederlage gegen die Chicago Bears nicht eingreifen können. Pittsburgh steht derzeit bei einer Bilanz von 6:5 Siegen und führt die AFC North vor den Baltimore Ravens an (6:6).