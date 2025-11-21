Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
NFL
NFL
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
NFL>

NFL: Saison-Aus wohl besiegelt! Lions-Star operiert

Saison-Aus? Lions-Star operiert

Die Detroit Lions verlieren Sam LaPorta nach einer Rücken-OP wohl für den Rest der Saison.
Die NFL startet am 4. September in die neue Saison. Im Eröffnungsspiel stehen sich die Dallas Cowboys und die Philadelphia Eagles gegenüber.
SPORT1
Die Detroit Lions verlieren Sam LaPorta nach einer Rücken-OP wohl für den Rest der Saison.

Die Detroit Lions haben eine ihrer wichtigsten Offensiv-Waffen verloren: Tight End Sam LaPorta musste sich einer Rücken-OP unterziehen.

Der Leistungsträger wird den Detroit Lions nach Aussage von Head Coach Dan Campbell nur „mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit“ in dieser NFL-Saison noch einmal zur Verfügung stehen.

NFL: Saison für LaPorta von den Lions wohl beendet

„Wir müssen schon Glück haben, wenn wir überhaupt noch einmal auf ihn zurückgreifen könnten“, erklärte Campbell. Positiv: Der Eingriff verlief „langfristig wirklich gut“, die Gesundheit des Spielers habe oberste Priorität.

LaPorta wurde bereits auf Injured Reserve gesetzt, womit er mindestens vier Spiele aussetzen muss - realistisch ist jedoch eine komplette Pause bis Januar.

LaPorta schmerzhafter Verlust für Detroit

Der 24-jährige Pro Bowler verpasste bereits das Duell gegen die Philadelphia Eagles in Woche 11, welches die Lions mit 9:16 verloren.

Bis zu seiner Verletzung rangierte LaPorta mit 40 Receptions für 489 Yards und drei Touchdowns teamintern auf Rang drei, einzig All-Pro-Receiver Amon-Ra St. Brown sowie Jameson Williams verbuchten mehr Raumgewinn.

Detroit hatte den Iowa-Absolventen im Draft 2023 an Position 34 gezogen; seither zählt er zu den verlässlichsten Targets von Quarterback Jared Goff - besonders bei Third Downs und in der Red Zone.

Wie Amon-Ra St. Brown und Co. jetzt umbauen müssen

„Sein Fehlen wird man die ganze Zeit spüren“, betonte Offense-Koordinator John Morton. „Er ist ein verdammt guter Blocker und Receiver in Personalunion.“

Vor allem LaPortas Fortschritte im Run-Blocking lobte Morton ausdrücklich. Nun rückt Brock Wright in die Startformation, weitere Snaps warten auf James Mitchell und Rookie Shane Zylstra.

Campbell bleibt dennoch kämpferisch: „Es tut weh, aber wir werden uns anpassen. Wir haben genug Playmaker, um den Gameplan umzubauen und weiter Spiele zu gewinnen.“

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite