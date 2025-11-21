NFL: Saison-Aus wohl besiegelt! Lions-Star operiert

SPORT1 21.11.2025 • 19:43 Uhr Die Detroit Lions verlieren Sam LaPorta nach einer Rücken-OP wohl für den Rest der Saison.

Die Detroit Lions haben eine ihrer wichtigsten Offensiv-Waffen verloren: Tight End Sam LaPorta musste sich einer Rücken-OP unterziehen.

Der Leistungsträger wird den Detroit Lions nach Aussage von Head Coach Dan Campbell nur „mit sehr, sehr geringer Wahrscheinlichkeit“ in dieser NFL-Saison noch einmal zur Verfügung stehen.

NFL: Saison für LaPorta von den Lions wohl beendet

„Wir müssen schon Glück haben, wenn wir überhaupt noch einmal auf ihn zurückgreifen könnten“, erklärte Campbell. Positiv: Der Eingriff verlief „langfristig wirklich gut“, die Gesundheit des Spielers habe oberste Priorität.

LaPorta wurde bereits auf Injured Reserve gesetzt, womit er mindestens vier Spiele aussetzen muss - realistisch ist jedoch eine komplette Pause bis Januar.

LaPorta schmerzhafter Verlust für Detroit

Der 24-jährige Pro Bowler verpasste bereits das Duell gegen die Philadelphia Eagles in Woche 11, welches die Lions mit 9:16 verloren.

Bis zu seiner Verletzung rangierte LaPorta mit 40 Receptions für 489 Yards und drei Touchdowns teamintern auf Rang drei, einzig All-Pro-Receiver Amon-Ra St. Brown sowie Jameson Williams verbuchten mehr Raumgewinn.

Detroit hatte den Iowa-Absolventen im Draft 2023 an Position 34 gezogen; seither zählt er zu den verlässlichsten Targets von Quarterback Jared Goff - besonders bei Third Downs und in der Red Zone.

Wie Amon-Ra St. Brown und Co. jetzt umbauen müssen

„Sein Fehlen wird man die ganze Zeit spüren“, betonte Offense-Koordinator John Morton. „Er ist ein verdammt guter Blocker und Receiver in Personalunion.“

Vor allem LaPortas Fortschritte im Run-Blocking lobte Morton ausdrücklich. Nun rückt Brock Wright in die Startformation, weitere Snaps warten auf James Mitchell und Rookie Shane Zylstra.