NFL: Schock-Szene! Quarterback-Star schwer verletzt?

SPORT1 03.11.2025 • 06:31 Uhr Quarterback Jayden Daniels droht eine lange Pause. Dem Star knickt der Arm weg.

Die Washington Commanders mussten beim 14:38 gegen die Seattle Seahawks in der NFL einen bitteren Moment verkraften: Quarterback Jayden Daniels verließ das Feld im vierten Viertel mit einer Verletzung am linken Arm. Bei noch 7:39 Minuten auf der Uhr floh der Passgeber bei einem Spielzug nach rechts, wurde an Seattles Vier-Yard-Linie zu Boden gerissen - und sein linker Arm knickte auf dem Rasen weg. Sofort knieten mehrere Mitspieler nieder, während das Medizinische Personal herbeieilte.

Obwohl ein Cart bereitstand, lehnte der 26-jährige Daniels die Fahrt ab und verschwand zu Fuß in die Kabine - mit einer schwarzen Schiene am linken Ellenbogen. Die genaue Diagnose blieb zunächst offen. Es droht aber eine schwere Verletzung. Head Coach Dan Quinn erklärte knapp: „Wir müssen weitere Untersuchungen abwarten.“

Für Daniels ist es bereits die dritte Verletzung in dieser Saison: Zuvor hatten ihn ein Innenband­anriss im Knie zu zwei und eine Hamstring-Zerrung zu einer Partie Pause gezwungen. Bis zu seinem Ausscheiden brachte er 16 von 22 Pässen für 153 Yards und einen Pick an, dazu erlief er 51 Yards sowie einen Touchdown.