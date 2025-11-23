Newsticker
NFL: St. Brown überragt in wildem Schlagabtausch

Der Wide Receiver verbucht den achten Touchdown der Saison. Am Ende setzt sich sein Team in der Overtime durch.

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown hat die Detroit Lions im Playoff-Rennen der US-Footballliga NFL zurück auf Kurs gebracht. Der Wide Receiver erzielte beim 34:27-Heimsieg nach Verlängerung gegen die New York Giants seinen bereits achten Touchdown der Saison und war mit 149 Yards Raumgewinn bei neun Receptions der beste Passempfänger seines Teams. Detroit verbesserte seine Bilanz damit auf 7:4.

Beim Stand von 0:10 brachte St. Brown sein Team im zweiten Viertel mit einem 11-Yard-Touchdown aufs Scoreboard. Es war der Auftakt zu einem wilden Schlagabtausch, in dem Running Back Jahmyr Gibbs mit insgesamt drei Touchdowns – darunter ein 69-Yard-Lauf in der Overtime – zum Matchwinner avancierte.

St. Brown und Gibbs nicht zu stoppen

Auch die Kansas City Chiefs wendeten nach einer Extraschicht einen weiteren Dämpfer im Playoff-Rennen ab. Das Topteam um Quarterback-Superstar Patrick Mahomes, das sich in dieser Saison sehr schwertut, verbesserte durch ein 23:20 gegen die Indianapolis Colts seine Bilanz auf 6:5. Die New England Patriots unterstrichen in der AFC East mit einem 26:20 bei den Cincinnati Bengals ihre starke Form und stehen nun bei einer Bilanz von 10:2.

Die Pittsburgh Steelers mussten bei ihrer 28:31-Niederlage bei den Chicago Bears ohne Quarterback Aaron Rodgers auskommen. Der viermalige MVP laboriert an einer Verletzung am linken Handgelenk. Bereits beim Sieg gegen Cincinnati war Mason Rudolph für Rodgers eingesprungen – und übernahm auch in Chicago. Damit verpasste Rodgers erstmals seit seinem Wechsel nach Pittsburgh ein reguläres Saisonspiel.

