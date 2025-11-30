Brady-Rekord in der NFL gebrochen

SID 30.11.2025 • 22:02 Uhr Der Quarterback von Los Angeles, Matthew Stafford, wirft den 28. Touchdown-Pass in Folge ohne Interception, verliert am Ende aber das Spiel.

Quarterback-Oldie Matthew Stafford hat einen Rekord von Tom Brady gebrochen, den siebten Sieg in Folge mit den Los Angeles Rams in der NFL aber verpasst.

Der 37-Jährige warf beim 28:31 bei den Carolina Panthers im ersten Viertel den Pass zur frühen 7:0-Führung - und damit seinen 28. Touchdown-Pass in Folge ohne Interception. Damit überbot er die alte Bestmarke der Quarterback-Legende Brady aus den Spielzeiten 2010 und 2011.

Rams weiter auf Playoff-Kurs

Acht Minuten später warf Stafford den Ball allerdings zum Gegner, damit konnte er den Rekord nicht weiter ausbauen. Eine weitere Interception drei Minuten später führte zum zweiten Touchdown der Panthers und einem 7:14-Rückstand zur Halbzeit.