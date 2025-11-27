NFL: Star-QB entschuldigt sich nach obszöner Geste

SPORT1 27.11.2025 • 09:48 Uhr Nach der 10:24-Pleite gegen die Cleveland Browns entschuldigt sich Raiders-QB Geno Smith für eine obszöne Geste gegenüber den eigenen Fans und verspricht Besserung.

Der Starting-Quarterback der Las Vegas Raiders, Geno Smith, hat sich am Mittwoch für eine obszöne Geste gegenüber den eigenen Fans nach der 10:24-Niederlage gegen die Cleveland Browns entschuldigt.

Er sprach von „schlechter Urteilsfähigkeit aus Frust“ und betonte: „Ich muss besser sein und mich an höhere Maßstäbe halten.“ Er versicherte: „Solche Dinge werden nie wieder vorkommen.“

Das Team reagierte ebenfalls: „Wir sind enttäuscht über sein Verhalten und haben den Vorfall mit Geno besprochen. Wir schätzen die Raider-Nation sehr und nehmen die Angelegenheit ernst.“

Wiederholung eines Fehltritts

Smith hatte bereits im August in einem Preseason-Spiel zusammen mit Maxx Crosby eine ähnliche Geste gegenüber den Fans der Seattle Seahawks gezeigt, die ihn mit einem Plakat provoziert hatten: „Bigger bust - Geno or JaMarcus Russell?“