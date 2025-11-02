NFL Trade Deadline: Werden zwei Seahawks Stars getradet?

SPORT1 02.11.2025 • 11:07 Uhr Vor der Trade-Deadline prüfen die Seattle Seahawks Angebote für Mafe und Woolen.

Kurz vor der Trade-Deadline der NFL (Dienstag, 21 Uhr MEZ) laufen bei den Seattle Seahawks die Telefone heiß. Mehrere Klubs erkundigten sich laut ESPN nach Linebacker Boye Mafe und Cornerback Riq Woolen.

Seattles Führungsetage blockt bisher ab, doch der Druck wächst: Beide Defensivspieler stehen vor dem letzten Vertragsjahr, während mit Wide Receiver Jaxon Smith-Njigba, Left Tackle Charles Cross und Cornerback Devon Witherspoon teure Verlängerungen anstehen.

NFL: Rätsel um Mafe

Der 26-jährige Mafe war in den vergangenen beiden Spielzeiten mit 15 Sacks einer der Fixpunkte im Pass-Rush. In dieser Saison jedoch wartet er nach sieben Partien noch immer auf seinen ersten Sack und verzeichnet lediglich ein Tackle for Loss.

Der Zweitrunden-Pick von 2022 wird im März Free Agent - weshalb Interessenten wie beispielsweise die Jacksonville Jaguars oder die Los Angeles Rams nicht überraschen. Offiziell lehnt Seattle Gespräche ab, doch ein lukratives Angebot könnte das Front Office ins Grübeln bringen.

Woolens Absturz nach Traumdebüt

Ähnlich gelagert ist der Fall von Riq Woolen. Der Sechstrunden-Pick von 2022 kam als Rookie auf starke sechs Interceptions und spielte sich prompt in den Pro Bowl.