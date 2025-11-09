NFL trauert um Ex-Commissioner Tagliabue

SID 09.11.2025 • 19:01 Uhr Von 1989 bis 2006 führte Paul Tagliabue die US-Topliga und sorgte für Expansion.

Die National Football League trauert um ihren früheren Commissioner Paul Tagliabue. Wie seine Familie bekannt gab, starb der 84-Jährige am Sonntag in der Stadt Chevy Chase/US-Bundesstaat Maryland an den Folgen einer Parkinson-Erkrankung.

Tagliabue hatte die NFL von 1989 bis 2006 als fünfter Commissioner geführt. Unter ihm expandierte die Liga von 28 auf 32 Teams und orientierte sich verstärkt Richtung Europa.