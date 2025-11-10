NFL: Trump irritiert als Sportkommentator im Live-TV

SPORT1 10.11.2025 • 12:55 Uhr Trump besucht als erster Präsident seit 1978 ein NFL-Spiel. Kurzerhand übernimmt er auch als Live-Kommentator.

Donald Trump hat am Sonntag NFL-Geschichte geschrieben. Als erster amtierender US-Präsident seit fast einem halben Jahrhundert besuchte er ein Spiel und verfolgte in einer Loge die Partie der Washington Commanders gegen die Detroit Lions - neben ihm saß unter anderem der republikanische Sprecher Mike Johnson.

Kaum erschien Trumps Gesicht im zweiten Viertel auf dem Videowürfel, mischten sich hörbare Buhrufe unter den Beifall. In der Halbzeitpause sprach der 79-Jährige auf dem Feld den Eid, den neue Rekruten der US-Armee nachsprachen. „Ich bin etwas spät dran“, erklärte Trump zuvor nach der Landung von Air Force One. „Aber wir werden ein gutes Spiel sehen.“

Den sportlichen Akzent setzte früh Amon-Ra St. Brown. Nach seinem Touchdown für Detroit imitierte der Wide Receiver den „Trump Dance“ - jene Armbewegung, mit der Athleten seit vergangenem Jahr den Präsidenten persiflieren.

ESPN berichtet, ein Vermittler des Weißen Hauses habe dem Eigentümerkonsortium um Josh Harris signalisiert, der Präsident wünsche sich, dass die geplante, fast vier Milliarden US-Dollar teure Arena seinen Namen trägt.

Kurzerhand übernahm der Politiker auch im Live-TV das Mikrofron und fungierte als Co-Kommentator bei Fox Sports. Dort griff er das Thema auf: „Sie werden ein wunderschönes Stadion bauen. Wir besorgen alle Genehmigungen“, sagte er und lobte Harris als „wunderbaren Besitzer“.

Trump kommentiert NFL-Spiel

Acht Minuten lang unterhielt sich Trump mit Kommentator Kenny Albert und Ex-Linebacker Jonathan Vilma - inklusive Rückblick auf seine eigene Zeit als Tight End an der New York Military Academy: „Damals war Football nicht so hart wie heute.“ Wirklich passende Kommentare zum Spielgeschehen lieferte Trump jedoch nicht und irritierte daher eher. Noch vor dem Schlusspfiff verschwand der Präsident aus dem Stadion.