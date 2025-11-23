NFL: Woche 12 mit Packers, Eagles und Chiefs heute LIVE im TV, Liveticker & Livestream

SPORT1 23.11.2025 • 16:00 Uhr Die Green Bay Packers wollen unbedingt in die Playoffs. Dafür braucht es einen Pflichtsieg über die Minnesota Vikings. SPORT1 verrät, wo Sie die Spiele der NFL verfolgen können.

Nach zahlreichen Highlight-Spielen in Europa kehrt die NFL in dieser Woche komplett in die USA zurück. Statt in Berlin oder Madrid geht es heute wieder in den gewohnten Stadien zur Sache.

Die zwölfte Woche beginnt am Sonntag damit auch wieder regulär um 19.00 Uhr. In den vergangenen Wochen hatte es durch die Spiele in Europa auch immer ein Spiel am Nachmittag gegeben.

Eines der Highlight-Spiele wird das Duell der Division-Rivalen Green Bay Packers und Minnesota Vikings. Die Packers befinden sich mitten im Kampf um die Playoffs.

Ein Sieg gegen die Vikings ist dafür Pflicht. Doch das Team aus Minnesota will dem Rivalen ganz sicher ein Bein Stellen.

Woche 12 der NFL LIVE im TV, Livestream, Ticker

TV : RTL

: RTL Livestream : RTL+, DAZN

: RTL+, DAZN Liveticker: -

In den späten Partien (22.25 Uhr) müssen die Philadelphia Eagles gegen die Dallas Cowboys ran. Die Eagles könnten mit einem Sieg vorläufig an die Spitze der NFC springen.

Ihre Division führt der amtierende Super-Bowl-Champion sowieso souverän mit acht Siegen aus zehn Spielen an. Ein Sieg gegen den Zweiten aus Dallas wäre ein großer Schritt zum Division-Sieg.

Chiefs müssen dringend siegen

Eine nicht so gute Ausgangsposition hat der letztjährige Super-Bowl-Teilnehmer Kansas City Chiefs. Nach der bitteren 19:22-Niederlage in der Vorwoche bei den Denver Broncos stehen die Chiefs nur auf Rang drei der AFC West (Bilanz von 5:5).